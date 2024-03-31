中評現場：洪秀柱笑趙少康從政治金童變老童

中國國民黨前主席洪秀柱。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月31日電（記者 盧誠輝）由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，從29日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，30日邀請到前中廣董事長趙少康到場演講，洪秀柱在會前介紹趙時，透露兩人的深厚交情，還笑稱趙已從過去的“政治金童”變成“政治老童”了。



“青雁成長營”共有來自兩岸約50名青年齊聚一堂，還有幾位藍委的助理也來報名參加，三天課程邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、前中華文化總會秘書長楊渡、前中廣董事長趙少康等人都出席擔任講者。



趙少康30日到場演講前，洪秀柱特別向學員介紹趙，她說過去和趙剛進“立法院”的時候，都加入了“新國民黨連線”，當時人雖不多，但戰鬥力很強，為了搶發言順序，經常早上5、6點就到“立院”外坐在車上等議場開門，搶著要登記質詢，而且“立院”開議前一晚，新國民黨連線“立委”也都會齊聚開會，是當時非常團結的次級團體，兩人也因此培養出好感情。



洪秀柱回憶，新國民黨連線當時由趙少康、郁慕明和李勝峰帶頭，帶著他們幾位新進“立委”衝鋒陷陣，讓他們很快就能熟悉各項議事規則與運作，也因此練出一身好功夫。



洪秀柱笑說，趙少康30年前年輕的時候外號叫“政治金童”，現在則跟她一樣都變成“政治老童”了，而兩人因為都有童心，所以都相當熱情，2024大選藍營幸虧還有趙少康擔任副手，因為就她所知，有很多人都是因為趙才願意出來投票，還有幾位學員告訴她，是為了趙少康的演講才來報名“青雁成長營”，可見趙的超高人氣。