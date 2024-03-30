烏克蘭東部最大發電廠在俄軍空襲中被摧毀

中評社北京3月30日電／新華社報導，烏克蘭獨立新聞社30日援引烏中部能源公司消息稱，烏東部最大發電廠、位於哈爾科夫州的茲米耶夫火力發電廠已在俄軍22日的導彈襲擊中被摧毀。俄方目前尚未對此作出回應。



烏中部能源公司在官網發佈聲明稱，俄軍導彈襲擊導致茲米耶夫火力發電廠所有設備受損，大部分設備已無法使用。目前還無法準確評估設備受損程度、修復所需時間和資金數額。



烏能源部長加盧先科在檢查茲米耶夫火力發電廠受損情況時表示，烏能源部將動員一切資源幫助發電廠恢復運行。



烏能源研究中心主任哈爾琴科29日接受烏克蘭媒體採訪時說，自22日俄軍對烏能源設施發動大規模空襲以來，烏克蘭已損失了10%至12%的發電能力，受損電力設施短時間內難以修復。在今年7月中下旬的用電高峰，烏克蘭很可能面臨嚴重電力赤字。



22日凌晨，俄軍對烏能源設施發動俄烏衝突升級以來最大規模空襲，哈爾科夫州電力設施受損情況最為嚴重。29日，俄軍再次對烏中部和西部的火力和水力發電廠發動大規模空襲。



另據俄羅斯國防部30日在社交媒體發佈的消息，3月23日至30日，俄軍對烏克蘭軍事設施進行了1次密集打擊和57次集群打擊，所有指定目標均被擊中。此外，一周內，俄空軍和防空系統還摧毀了1208架無人機設備。