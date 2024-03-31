快評：台灣成最危險地方　老兵不畏爭議提諍言

中評社快評／前台灣“國安會秘書長”丁渝洲日前發表文章，拋出“終戰指導”概念，倡議若不幸發生戰爭，“國安會”應協助當局做出明智的“終戰指導”，結果遭指責為“投降主義”、“失敗主義”。丁渝洲29日出席一場新書發表會，再次表達對台灣處境憂心。



丁渝洲認為，台灣已成為最危險的地方，具體有四個原因，一，兩岸情勢嚴峻對立；二，台軍實力被高估，社會沒有憂患意識；三，台灣嚴重被撕裂，毫無理性討論的空間；四，把自己的安全完全寄託在美國身上。



除了丁渝洲之外，台灣前“國防部長”伍世文近日也說，兩岸關係美國是最大的問題，美國故意挑撥、讓兩岸緊張，對台持續軍售，要將台灣變成“豪豬”，俄烏戰爭、以巴衝突都是美國人在搞。伍世文說，兩岸情況與烏克蘭、以色列不能相比，應回歸和平相處，何必犧牲人民的生命財產！



台灣中時昨天社論認為，退休老兵不畏爭議提出諍言，凸顯台灣極度險惡的安全形勢，若台海發生戰爭，即使美軍介入，也必然是一場毀滅性戰爭，台灣將成為焦土廢墟。社論說，“終戰指導”只是拋磚引玉，被批判為“投降主義”反而暴露台灣並未理解戰爭的恐懼，天真以為戰爭不會有慘烈的結局。



毋庸諱言，台灣把安全寄託在美國身上，堅持不與大陸對話，不回到“九二共識”軌道，台海局勢就難以轉危為安。如台灣前“國安會秘書長”蘇起近日所指出，若台美仍堅持不對話，兩岸最後恐怕就只剩“武統”一途。丁渝洲、伍世文、蘇起等之言值得各方深思、重視。