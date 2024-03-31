自由亞洲電台部分失實報導

圖：3月19日，《維護國家安全條例》在立法會三讀通過立法，條例其後於3月23日刊憲，正式生效。 中評社北京3月31日電／據大公網報導，播“獨”言論激公憤



•2008年5月26日，人民網轉載《環球時報》評論《為“藏獨”分子大做宣傳 “自由亞洲電台”受人厭惡》，強烈譴責該電台為西藏流亡政府散布謠言。該評論指出一個奇怪的事實，有關西藏騷亂事件最早的報導來自自由亞洲電台，但該台在西藏卻沒有記者。



為許智峯謊言背書



•2024年1月3日，自由亞洲電台發表題為“鎮壓反送中外籍『主將』陶輝退休 許智峯促交代612開槍決定”的報導，引述潛逃境外被通緝的前立法會議員許智峯的謊言，警方為此去信表達強烈不滿。警方指出，許智峯言論失實，自由亞洲電台“不應提供平台給罪犯發布失實言論”。保安局局長鄧炳強批評自由亞洲電台引述“錯誤”評論。



錯誤配圖弄虛作假



•2024年3月20日，自由亞洲電台發表題為“朝鮮在中國實施的強迫勞動計劃：虐待、性侵、工資被政府拿走”的報導，配上圖片指“2023年3月，一群朝鮮婦女在中國丹東的街頭，由一名政府監管人員監督。在中國使用這些勞工違反了聯合國的制裁。”事實上，該圖片是鳳凰網於2011年12月28日刊登的題為《遼寧丹東朝鮮人自發組織弔唁金正日》的報導。