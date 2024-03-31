“2024釜山上海電影展”在韓國開幕

中評社北京3月31日電／據人民日報報導，為慶祝上海和釜山締結友好城市關係31周年，推動兩地文化交流、互信合作，在上海市電影局、中國駐釜山總領事館指導下，由上海市電影發行放映行業協會、韓國希傑集團希界維影城共同主辦的“2024釜山上海電影展”於3月30日在釜山開幕。上海市委常委、宣傳部部長趙嘉鳴，中國駐釜山總領事陳日彪，釜山市旅遊會展局局長朴根綠，希傑集團全球副總裁、中國區總裁尹道瑄等中韓兩國各界人士近200人出席開幕式。



趙嘉鳴在開幕式上致辭表示，上海國際電影節與釜山國際電影節都在業界有著重要的影響力，也為共同推動亞洲電影走向世界作出了貢獻。此次，我們精心遴選了5部上海出品的電影佳作進行展映。這些電影通過不同側面，展現了獨特的中國文化和精彩的上海故事，也希望通過這些影片，讓韓國觀眾更好地瞭解一個真實、立體、全面的中國。



陳日彪致辭說，此次釜山上海電影展活動將集中展映多部中國優秀影片，相信將為進一步深化上海和釜山之間友城關係、增進中韓民眾相互瞭解和友好情誼發揮積極作用。



尹道瑄表示，相信本次釜山上海電影展中展映的中國優秀電影作品，可以讓韓國觀眾進一步瞭解、感受中國文化並產生情感共鳴。



“2024釜山上海電影展”將於3月30日至4月8日在釜山希界維影城舉行，展映《飛馳人生》《飛馳人生2》《人生路不熟》《長安三萬里》《愛情神話》共5部影片。