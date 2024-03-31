埃及、約旦和法國外長呼籲加沙立即永久停火

中評社北京3月31日電／據新華網報導，埃及、約旦和法國三國外長30日在埃及首都開羅舉行會談，討論了加沙地帶的人道主義危機，呼籲加沙地帶立即永久停火。



根據埃及外交部發布的聯合聲明，埃及外長舒凱裡、約旦外交大臣薩法迪、法國外長塞茹爾內呼籲加沙地帶立即永久停火，並釋放所有被扣押人員。他們警告“加沙地帶的人道主義局勢、饑荒和衛生系統崩潰造成的可怕後果”，反對任何強行將巴勒斯坦人驅離巴領土並導致其流離失所的企圖。



聲明說，三國外長要求以色列消除運送援助物資的所有障礙，允許使用並便利化所有陸路過境點，以擴大向加沙地帶民眾提供人道主義援助。



聲明說，三國外長反對在加沙地帶南部城市拉法發動任何軍事襲擊。拉法目前是150萬流離失所的巴勒斯坦人的避難所，對拉法的任何襲擊都將造成大量人員傷亡，並將加劇加沙地帶人道主義局勢。



聲明說，三國外長要求全面執行聯合國安理會要求齋月期間加沙立即停火的決議，並強調有必要實施“兩國方案”，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。



聯合國安理會本月25日通過第2728號決議，要求齋月期間在加沙地帶立即停火，以實現長期、可持續的停火。這是自去年10月7日巴以衝突升級以來安理會首次通過要求加沙地帶立即停火的決議。