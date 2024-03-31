﻿新聞聯：堅決反對美國所謂“報告

3月19日，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》。（來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據大公報報導，針對美國國務院發布所謂“2024年香港政策法報告”，美國國務卿布林肯亦發表相關聲明，肆意攻擊香港《維護國家安全條例》的實施，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言“制裁”特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本準則，香港新聞工作者聯會昨日對此表示堅決反對和強烈譴責。



中國人不畏強權不畏壓力



新聞聯指出，維護國家安全是“一國兩制”的最高宗旨，為維護國家安全制定法律，是香港特區不可推卸的憲制責任，也是香港發展的必然要求，符合國際通行的慣例。《維護國家安全條例》以全票通過，充分說明了這是一部護國安、保自由、利發展、得人心的法律，將與香港國安法充分互補，有效銜接，有效堵塞香港維護國安存在的“短板”，為香港長治久安、經濟發展和民生改善，構築起更加牢固的防火牆與護城河。



美國不顧自身密不透風、極度嚴苛的國安法律，極力攻擊抹黑香港為維護國家安全作出的努力，絕非出於對所謂“民主自由”的關心，而是要借機干涉及阻撓破壞香港的發展。其所作所為，充分體現其“以港遏華”的險惡居心。該報告所提及之前任意實施的所謂“制裁”，以及相關聲明揚言擬施加所謂“簽證限制”，全屬卑劣政治操作。



香港新聞聯堅定支持特區政府全力以赴維護國家安全，堅決反對美國對香港事務的干涉及恐嚇。我們正告美方，中國人從來不畏強權、不畏壓力。美國的霸權主義和野蠻干預破壞，不僅不可能成功，只會進一步暴露其醜陋的本質，透支其所剩無幾的顏面和信譽！