秘魯總理：搜查總統私人住所“過分且違憲”

中評社香港3月31日電／秘魯部長會議主席（總理）阿德里安森30日表示支持秘魯總統博盧阿特，並認為秘魯檢察機關和警方29日深夜搜查博盧阿特私人住所的行動“過分且違憲”。



據秘魯政府官方網站30日發表的聲明，阿德里安森說，部長們支持總統博盧阿特，強烈反對破壞穩定的政治行動，並譴責通過製造政治噪音和阻礙投資影響國家發展的行為。針對總統的行動是“過分且違憲的”，“我們呼籲政治和社會力量監督憲法秩序”。



阿德里安森當天在接受秘魯RPP電台採訪時表示，他對秘魯檢察機關和警方深夜搜查博盧阿特私人住所感到“憤怒”，這是對總統及其所代表的國家尊嚴“不可容忍的攻擊”。



新華社報導，阿德里安森當天在社交媒體上發文說，當前政治噪音嚴重，對投資和整個國家造成影響。總統和內閣決心繼續為重振經濟和保障安全而努力，這是優先事項。目前“沒有人考慮過因為這種過分的行動而辭職”。



據當地媒體報導，秘魯檢察機關和警方代表29日深夜強行進入總統私人住所進行搜查，扣押相關物品。博盧阿特當時未在其私人住所內。在此次搜查行動結束後，一些國會議員要求總統辭職，甚至表示將對總統推動“空缺”動議。



據報導，博盧阿特日前因被曝出使用未申報資產的豪華手錶遭到“非法斂財”調查。博盧阿特曾表示，她擁有的一切都來自於自身的“努力和工作”，她將前往檢察機關說明真相，但尚未敲定行程。



博盧阿特于2021年7月開始擔任秘魯副總統，2022年12月7日宣誓就任總統，接替當天被國會彈劾解職的時任總統卡斯蒂略，成為秘魯歷史上首位女總統。