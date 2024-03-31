以色列軍方宣佈打死兩名哈馬斯高級領導人

中評社香港3月31日電／以色列軍方30日宣佈，以軍當天在加沙地帶北部加沙城希法醫院的軍事行動中，打死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的兩名高級領導人。



以軍發言人阿維哈伊·阿德雷伊30日在社交媒體發表聲明說，以軍當天在希法醫院打死多名巴武裝人員，其中包括哈馬斯負責軍事情報的高級領導人法迪·杜韋克和哈馬斯負責在約旦河西岸活動的領導人扎卡里亞·納吉布。阿德雷伊還發佈了相關人員照片和以軍軍事行動相關視頻。



新華社報導，以色列軍方30日早些時候發佈戰況通報說，以軍方和情報部門在希法醫院的軍事行動還在持續。以軍消滅或逮捕了“恐怖分子”，查獲大量武器，包括狙擊武器、步槍、手榴彈等。



巴勒斯坦加沙地帶衞生部門30日發表聲明說，以軍在希法醫院的軍事行動持續兩周後，醫院內仍有107名患者被困，沒有水、電和藥品，這些患者的生命處於嚴重危險之中，“我們呼籲採取緊急行動挽救他們的生命”。



本月18日，以軍攻入希法醫院並發表聲明說，有情報顯示哈馬斯武裝人員進入希法醫院並將醫院用作指揮中心。以軍南部軍區司令芬克爾曼23日曾表示，衹有希法醫院所有巴勒斯坦武裝人員都被抓獲，以軍才會結束在加沙地帶這一最大醫院的軍事行動。以軍去年11月曾對希法醫院採取軍事行動，並聲稱在醫院內發現哈馬斯的作戰指揮中心和軍事裝備等。加沙地帶衞生部門對此予以否認。



據加沙地帶衞生部門30日公佈的數據，以軍過去24小時在加沙地帶的軍事行動造成83人死亡、98人受傷。去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3.27萬人死亡、逾7.5萬人受傷。