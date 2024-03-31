中評社北京3月31日電／網評：分享中國式現代化機遇



來源：人民網 作者：卡洛斯·馬丁內斯



中國式現代化打破了“現代化＝西方化”的迷思，為廣大發展中國家獨立自主邁向現代化樹立了典範。中國通過共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議等同各方分享中國式現代化機遇，將繼續為全球發展增添動力



我們該如何讀懂中國的發展故事？中國的成功與中國共產黨的領導、中國的政治制度密切相關。中國最大的優勢之一是中國特色社會主義制度能夠集中力量辦大事。社會主義制度的優越性在中國的發展實踐中得到充分體現。中國共產黨始終將人民的利益放在首位，這是中國共產黨能夠團結帶領14億多中國人民在現代化之路上不斷前進的重要原因。



中國式現代化是人類歷史上規模最大的現代化，也是難度最大的現代化。放眼全球，世界上實現了現代化的國家都沒有達到中國的人口規模。為了推進現代化，中國堅持走適合自身的發展道路。



為了實現人類歷史上規模最大的現代化，中國堅定不移走和平發展道路。中國將堅持和平發展道路寫入憲法，向世界表明了國家意志。中國高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，堅持獨立自主的和平外交政策，推動構建新型國際關係，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。



中國式現代化的一個重要目標是實現全體人民共同富裕。在這方面，中國已經取得歷史性進展。自1949年中華人民共和國成立以來，中國人均預期壽命增加了一倍多。中國人民接受教育和醫療保健的權利得到充分保障，婦女的社會和經濟地位得到了前所未有的提高。在中國共產黨成立100周年之際，中國實現了消除絕對貧困的目標。聯合國秘書長古特雷斯指出，中國的這一重大成就為實現聯合國2030年可持續發展議程所描繪的更加美好和繁榮的世界作出了重要貢獻。



中國取得的成就為國際社會帶來了希望、提供了激勵。當前，中國在解決相對貧困、減少地區間發展不平衡、提高人均國內生產總值、推進鄉村全面振興等方面正逐步落實各項舉措。中國堅持創新驅動，努力實現高質量發展，在信息通信技術、可再生能源、人工智能、納米技術等領域的發展處於全球前列。



中國式現代化打破了“現代化＝西方化”的迷思，為廣大發展中國家獨立自主邁向現代化樹立了典範。中國通過共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議等同各方分享中國式現代化機遇，將繼續為全球發展增添動力。展望未來，中國14億多人口整體邁進現代化社會，其規模超過現有發達國家人口的總和，將徹底改寫現代化的世界版圖，在人類歷史上是一件有深遠影響的大事。



（作者為英國政治評論員）