中國—中亞機制秘書處在西安啟動

3月30日，六國代表共同為中國－中亞機制秘書處剪彩揭牌，宣布秘書處啟動運營。（來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據人民日報報導，3月30日上午，中國—中亞機制秘書處啟動儀式在陝西省西安市舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅，哈薩克斯坦副總理兼外交部長努爾特列烏，吉爾吉斯斯坦外交部長庫魯巴耶夫，塔吉克斯坦外交部長穆赫裡丁，土庫曼斯坦副總理兼外交部長梅列多夫，烏茲別克斯坦外交部長賽義多夫分別向秘書處啟動致賀信。



王毅代表中國政府向中國—中亞機制秘書處啟動運營表示熱烈祝賀。王毅指出，4年前，中國—中亞機制應運而生。在機制推動下，中國中亞合作快速發展，呈現出全面推進的良好勢頭。成立中國—中亞機制秘書處是習近平主席同中亞五國元首達成的共識。秘書處的啟動標誌著元首共識已經落到實處，再次向國際社會展現了六國攜手謀發展、並肩促合作的堅定決心。相信在各方的共同支持下，秘書處一定會順利有效運作，中國—中亞機制一定會做優做強，給六國人民帶來更多福祉，為推動構建更加緊密的中國—中亞命運共同體作出重要貢獻。



中亞五國外長在賀信中表示，首屆中國—中亞峰會是雙方關係史上的里程碑，成立機制秘書處是峰會最重要的成果之一。各方對秘書處寄予厚望，將全力支持秘書處工作，期待秘書處的成立為中亞國家同中國合作注入新動能。



中國外交部、陝西省委等各方致辭後，六國代表共同為中國—中亞機制秘書處剪彩揭牌，宣布秘書處啟動運營。