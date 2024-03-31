中國—上合組織應急醫學合作中心在京成立

（來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據人民日報報導，中國—上合組織應急醫學合作中心30日在京揭牌成立，宣告“落戶”北京大學人民醫院通州院區。



國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅在揭牌儀式上表示，中國—上合組織應急醫學合作中心的成立，旨在推動中國與上合組織成員國在應急醫學領域的溝通交流和務實合作，提升地區突發事件醫療救援能力，共築地區健康屏障。



突發事件醫療救援是上合組織成員國面臨的共同挑戰。據悉，中國—上合組織應急醫學合作中心將以北京大學人民醫院為依托單位，作為學術性國際交流平台，承擔上合組織成員國間衛生應急領域的學術交流職能，定期開展學術活動，包括舉辦應急醫學學術會議、應急演練及培訓、人員交流互訪等內容。



北京大學人民醫院是國家創傷醫學中心、國家緊急醫學救援基地建設單位，是我國應對突發公共衛生事件和自然災害等緊急情況的重要醫療救援力量。



“合作中心的成立，不僅是醫學資源共享的橋梁，更是增進上合組織成員國之間醫療衛生合作的紐帶。”北京大學人民醫院院長王俊說，醫院將以中國—上合組織應急醫學合作中心成立為契機，匯聚國內外優秀應急醫學人才和資源，積極打造高質量應急醫學合作中心，為上合組織乃至全球的醫療救援工作貢獻中國智慧和中國力量。