中評社北京3月31日電／網評：做新時代雷鋒之歌的領唱者



來源：人民網 作者：徐本禹



“如果你是一滴水，你是否滋潤了一寸土地？如果你是一線陽光，你是否照亮了一分黑暗？如果你是一顆糧食，你是否哺育了有用的生命？如果你是一顆最小的螺絲釘，你是否永遠堅守在你生活的崗位上……”這既是雷鋒對自己的追問，也是雷鋒跨越時空對我們每個人的追問。雷鋒精神是一座取之不竭、內涵豐富的精神寶庫，始終滋養著我們的心靈。



習近平總書記強調，“新征程上，要深刻把握雷鋒精神的時代內涵，更好發揮黨員、幹部模範帶頭作用”。弘揚雷鋒精神，黨員、幹部要帶頭，而作為年輕幹部，更要當先鋒。



唱響新時代的雷鋒之歌，年輕幹部如何才能成為先鋒？這需要靜下心來，從雷鋒身上讀懂什麼是最閃亮的人生標簽、什麼是永不過時的時尚追求、什麼是永遠不變的角色定位、什麼是新時代的最美姿態。衹有真正讀懂了雷鋒故事，才能從雷鋒身上汲取更多的精神滋養，進而鼓起奮進新征程、建功新時代的精氣神。



對黨絕對忠誠是最閃亮的人生標簽。“黨指向哪裡，就衝向哪裡。”作為年輕幹部，應當向雷鋒學習，始終牢記自己“每成長一分，前進一步，這裡面都滲透著黨的親切關懷和苦心栽培”。忠於黨的堅貞始終如一，跟黨走的意志始終如磐，才能鍛造成“鋼鐵戰士”。



崇尚榜樣是永不過時的時尚追求。榜樣的力量是無窮的。在雷鋒的生命中，舍身堵槍眼的英雄黃繼光、救死扶傷的國際共產主義戰士白求恩……都是他學習的榜樣。在榜樣的激勵下，雷鋒成為我們每個人學習的榜樣。不管歲月如何變遷，每個時代都需要自己的榜樣。年輕幹部應當把崇尚榜樣當成一種時尚，以榜樣為航標燈，青春就不迷茫，腳下就有力量，在危急時刻能夠挺身而出，在老百姓最需要的時候能夠衝鋒在前。



做群眾的小學生是永遠不變的角色定位。雷鋒多次在日記中提到，自己要“永遠做群眾的小學生”。雷鋒懂得“群眾的力量能移山填海”，“一個人的力量總是滄海一粟”。雷鋒決心“像柳樹一樣，插到哪裡都能活，緊緊與人民連在一起，在人民中生根、長大、結果”。掌握基層工作方法、提升群眾工作本領，是年輕幹部應當做好的“必答題”。而要取得高分，就得俯下身子、邁開步子，拜群眾為師。把樂於到群眾中去當成一種工作態度，青春之樹必將枝繁葉茂。



不懈奮鬥是新時代的最美姿態。無論是發揚具有鑽勁的“釘子”精神，還是做一顆永不生銹的螺絲釘；無論是“在工作上，要向積極性最高的同志看齊”的嚴格要求，還是“永遠愉快地多給別人”的點滴行動，都是雷鋒“把有限的生命，投入到無限的為人民服務之中去”的生動寫照。身處新時代的坐標系中，與榜樣對標，年輕幹部唯有不懈奮鬥才是最佳選擇。將“小我”融入“大我”，把多幫群眾做好事、辦實事當成最大的幸福；艱苦奮鬥、樂於吃苦，把奮鬥當成青春最亮麗的底色。



燃燒青春激情、放飛青春夢想，做新時代雷鋒之歌的領唱者，廣大年輕幹部就一定能夠在與時代同行、為人民奉獻的火熱實踐中書寫真正的青春記憶。