中國駐東盟使團舉辦2024年首期媒體沙龍

（圖源：人民網） 中評社北京3月31日電／據人民網報導，3月28日，中國駐東盟使團在印度尼西亞首都雅加達舉辦2024年首期媒體沙龍，邀請東盟地區媒體及智庫代表出席。中國駐東盟大使侯艶琪就中國經濟發展的光明前景和中國東盟經貿合作相關話題與參會代表進行答問交流。



侯艶琪表示，從最新數據看，中國宏觀組合政策效應持續釋放，經濟運行延續回升向好態勢，開局良好，新質生產力加快形成。“我們完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務。”



侯艶琪介紹了中國東盟經貿務實合作和共建“一帶一路”最新進展。她表示，中方願同東盟國家一道，積極落實雙方領導人重要共識，高質量實施區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快推進中國—東盟自貿區（ACFTA）3.0版升級談判，拓展數字經濟、綠色經濟等新興領域務實合作，擴大雙邊貿易投資，加強發展援助合作，加快落實全球發展倡議，推動中國東盟全面戰略夥伴關係不斷走深走實，為構建更為緊密的中國—東盟命運共同體提供更多強勁動能，為亞太乃至更廣闊地區的和平穩定、持久繁榮做出積極貢獻。



最後，侯艶琪和部分使團外交官就發展新質生產力、高質量共建“一帶一路”、發展援助合作、ACFTA 3.0版升級談判和高質量實施RCEP等媒體代表的提問進行回答。與會者表示，中國經濟持續向好的表現和中國政府積極開放的舉措令人印象深刻，相信一個更加強大、繁榮的中國將為地區和世界創造更多機遇。