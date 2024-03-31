陳鬱如：用圖畫書講述華人故事

中評社北京3月31日電／據人民日報海外版報導，兒童讀物是兒童教育中至關重要的一部分。許多海外華人兒童作家和插畫家，立足多元文化環境，致力於為兒童書寫獨特且具有豐富想象力的世界。



陳鬱如，美國華裔兒童讀物作家，出版作品有圖畫書《年獸》《西洋菜》《方便面是怎樣發明的？》等，這些作品多以華人為主角，探討文化、創造性思維和身份認同的話題。她與插畫家陳振盼合作的作品《西洋菜》榮獲2022年凱迪克金獎和紐伯瑞銀獎。



“通往其他世界的窗戶”



陳鬱如從小夢想成為一名作家，九歲時便喜歡編寫自己的故事書。大學畢業後，她獲得環境研究碩士學位，成為了一名環境顧問，從事污染治理相關工作。



成家後，她選擇辭職，在家養育兩個兒子，但她對閱讀與寫作的熱愛從未消減。給孩子們閱讀圖畫書的經歷讓她決定重拾自己的夢想。她參加了一段時間的線上寫作課程，並重返校園攻讀了兒童創意寫作的碩士學位。畢業後，她努力向編輯和文學經紀人投稿，同時積極參與一些雇傭寫作項目，以積累經驗並獲得出版資歷。



陳鬱如的作品常與插畫家合作推出，其中便有與陳振盼合作的《西洋菜》。她曾說：“我很幸運能與陳振盼和其他出色的藝術家一同工作。看到一個以前僅存在於我腦海中的故事通過插畫變得生動起來，真是一種神奇的感覺。”



《西洋菜》根據陳鬱如的童年記憶改編而成。陳鬱如的童年在美國度過，那時西洋菜在她的生活中並不常見。一次，她的父母偶然發現它在水溝邊自由生長，勾起了他們在中國時的童年生活回憶。陳鬱如和她的哥哥被要求一起去采摘路邊的西洋菜，然而，小時候的她卻不太情願。她當時確信，學校裡的其他孩子，沒有人會願意吃從水溝邊挖出的蔬菜。這讓她感到尷尬和苦惱，故事由此展開。

