對華“脫鈎”？美國人給自己出了一個小測試

美國《華盛頓郵報》近日發布社論文章《中美能夠“脫鈎”？來做個小測試》 中評社北京3月31日電／據新華社報導，與中國“脫鈎”？“無論是美國政府還是普通美國人，忘掉這個主意吧，這不可能的！中美都需要彼此！”近日，美國媒體《華盛頓郵報》在一篇社論中發出這樣的呼聲。為證明這一觀點，《華盛頓郵報》問了六個問題。



為了公允反映美國人的看法，這家媒體抽樣調查了年齡在18歲到65歲的600位美國人，同時在網站上邀請讀者互動答題。



那麼，問題來了——



美國2022年對華出口規模多大？150億美元？550億美元？1500億美元？42%的受訪者回答正確：2022年美國對華出口1500億美元。



2022年中國是美國商品第幾大市場？第二？第三？還是第五？36%的受訪者回答正確，當年中國是美國第三大出口市場。



分析人士表示，2022年美國對華出口額創下歷史新高。



2023年，美國對華出口的哪種產品金額最大？答案是天然氣和原油。根據《華盛頓郵報》的數字，這一類別產品對華出口額去年達到197億美元。在此之前，大豆、小麥和玉米長期占據美國對華出口額榜首。



或許正是因為對華出口結構性變化，美國得克薩斯州成為對華出口最多的州。衹有四分之一的受訪者答對了這一題。《華盛頓郵報》數據顯示，對華出口約占得克薩斯州總出口額的5%。

