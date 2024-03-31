特區政府駁斥美國“失實報告”（部分）

中評社北京3月31日電／據大公報報導，1 經完善的選舉制度和重塑區議會



•美國的所謂報告中針對經完善的香港選舉制度和2023年區議會一般選舉的內容，完全失實。經完善的香港特區選舉制度為全面落實“愛國者治港”原則提供法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，任何國家或地區的人民均不會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。在香港，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，並在成功獲選後進入香港特區管治架構。



•特區政府嚴正反駁美國的所謂報告對重塑區議會的錯誤描述。上一屆區議會的亂象在香港人盡皆知和厭惡，讓區議會重回正軌，重塑區議會是有必要性和迫切性。重塑區議會是完善地區治理工作的重要一環，設立多種的區議員產生方式，讓愛國愛港而且有志服務地區的人士可以透過多種渠道參與區議會的工作。



2 維護國家安全相關法律



•特區政府強烈反對美國所謂報告及相關聲明中針對香港特區維護國家安全相關法律的無稽和失實內容。自香港國安法在2020年六月實施以來，美國隻字不提香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，裝聾扮啞的假借不同事件、場合和借口，惡意詆毀香港特區維護國家安全相關法律，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，而對該等法律讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，其霸凌和“雙標”的虛偽面目和行徑，實在極其醜陋、令人不齒。



•香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。



•香港特區法庭於不同案件中均已確認有關煽動的條文符合《基本法》和《香港人權法案》中有關保障人權的條文，亦確認在維護國家安全和保障言論自由之間已取得相稱而合理的平衡。有關罪行絕非要壓制僅屬根據客觀事實而對政府作出正當批評的言論。

