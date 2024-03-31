作賊心虛　自由亞洲電台關閉港辦事處

中評社北京3月31日電／據大公報報導，具有美國中情局（CIA）背景、由美國國際媒體署出面資助的自由亞洲電台（RFA），29日發聲明，聲稱因應基本法第23條完成立法，經一個月詳細評估後，決定調整在香港的運作模式，關閉實體辦事處，不再保留全職員工，但會繼續保留在香港的新聞機構官方註冊。



特區政府回覆查詢時表示，不會評論個別機構的營運決定，但強烈不滿及譴責所有危言聳聽及抹黑《維護國家安全條例》的失實言論。多位政界人士認為，RFA就是美國資助的“政治工具”，用詞和報導角度極度偏頗，長期打著“新聞自由”的幌子旨在反中禍港，毫無公信力可言。＼大公報記者 龔學鳴



特區政府譴責失實言論



特區政府表示，制定維護國家安全法律是主權國家的固有權利，很多國家包括美國和英國亦有相關法例。特區政府在訂立《維護國家安全條例》時，有適當參考其他國家的立法經驗，對於《條例》下的新增罪類，海外亦有相關或類似條文，如果指記者衹有在香港工作時會感到憂慮，在其他地方則不會，是非常偏頗的言論，令人髮指。



反映《條例》震懾不良傳媒



發言人又說，特區政府已多次強調《條例》針對極少數危害國家安全的人，目的是保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利，一般傳媒工作者不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網，又指《條例》是防禦危害國家安全的行為和活動的法律，衹有想闖入香港家園侵害掠奪的人，才需要感到憂慮。



港島東立法會議員梁熙認為，過去保安局局長曾提到，自由亞洲電台的背後資金來源與美國政府十分相關。而他們在《維護國家安全條例》立法期間亦多番散布抹黑及誤導性資訊，故此當然懼怕在《條例》立法後會被當局追究。這反映了《條例》具有實際的作用，能夠針對不良傳媒，亦同時保障其他正當媒體。梁熙又說，不過就算他們關閉實體辦公室，亦不代表可以因此可逃避相關法律責任，故此希望他們謹言慎行。

