拉緊人心民意紐帶——推動中美關係系列評論

3月24日，美國華盛頓州中學生代表團成員在廣州執信中學體驗毛筆書法。近日，作為中方5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習項目的新一批“友好使者”，美國華盛頓州中學生代表團在各地游覽中國壯美的錦綉河山，體驗豐富多彩的中國文化，感受中國民眾的熱情友好。（圖源：新華網） 中評社北京3月31日電／據新華社報導，近日，國家主席習近平在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表時指出，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識，增進信任，排除各種干擾，深化互利合作，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉，為世界注入更多穩定性。



去年11月中美元首舊金山會晤中，雙方重申中美人文交流的重要性，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通，為中美關係健康發展夯實基礎。中國有句俗語：百聞不如一見。美國作家馬克·吐溫曾說，旅行是偏見、偏執和狹隘的死敵。與中國民眾近距離接觸交流，到中國實地感受中國的歷史文化，親眼看看中國發展現狀，有助於美國民眾更加清晰、全面和真實地瞭解中國，為雙邊關係發展積聚更多理性、積極的聲音。



中美關係的根基是由人民澆築的、大門是由人民打開的、故事是由人民書寫的、未來是由人民創造的。回望過去，中美關係發展雖歷經風雨，但中美民間的友好交往從未中斷，為促進中美關係發揮著獨特的積極作用。正是中美人民的雙向奔赴，讓中美關係一次次從低谷重回正道。美國約翰斯·霍普金斯大學國際問題高級研究學院中國研究名譽教授戴維·蘭普頓認為，正是得益於各領域民間往來，中美兩國在數十年間雖歷經風浪卻持續前行，未來民間交流將發揮更關鍵作用。



當下，中美友好的基礎不斷夯實，合作前景可期。去年年底以來，兩國民間往來越發活躍，一批人文交流合作項目蓬勃開展，續寫兩國人民友誼，持續推動務實合作。中國蘇州、成都、泉州、寧波等市組團赴美訪演，費城交響樂團、美國芭蕾舞劇院等來華演出；中國北京大學乒乓球隊訪美，美國弗吉尼亞大學乒乓球隊訪華；美國哥倫比亞大學青年學生代表團、猶他州友好代表團、馬斯卡廷中學學生代表團相繼來華訪問；兩國直航航班有望增至每周100班……這些都表明，不論形勢如何變化，中美人民交流合作的根本願望不會改變，中美關係走向光明的未來必然依靠人民。



中美關係的未來在青年，青年一代友好相處，中美關係就有希望。中方正積極落實習近平主席提出的“未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習”的倡議，為兩國青年加深瞭解、增進友誼搭建橋梁。日前，作為中方邀請美國青少年訪華學習交流計劃的新一批成員，來自美國華盛頓州林肯中學和斯特拉孔中學的24名學生剛結束了在中國的訪問。當越來越多兩國青年相知相親、攜手同行，這些善意涓滴匯流、雙向奔赴，將為中美關係未來發展注入源頭活水，助力中美人民友誼之樹葱鬱長青。

