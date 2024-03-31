經濟隨筆：空中快線連系“山海情”

中評社北京3月31日電／據新華社報導，重慶江北國際機場，一條通往山東的“快線”引人注目，乘客可享受專屬值機櫃台、優先安檢等便捷安排，名為“渝魯快線”。



這條空中快線去年底開通，每日最多7個航班，含早中晚各時段。今年以來，“渝魯快線”已運行2086班次，運輸旅客28萬人。山東航空重慶分公司工作人員徐本輝說：“近年來，兩地交流愈發密切，從航班數可見一斑。”



一個是西南山城，一個是濱海齊魯。這兩個省市緣何“牽線”？



這背後是渝魯兩地長達數十年的對口幫扶情誼，更反映出中國龐大的市場空間、巨大的回旋餘地和獨特的市場優勢。



1994年，山東對口支援三峽庫區忠縣，拉開渝魯正式交往序幕；2010年以後，山東累計撥付財政援助資金超50億元，實施各類幫扶項目2729個，對口協作重慶14個區縣，助力完善基礎設施、發展產業經濟，支持重慶脫貧攻堅事業。



脫貧攻堅取得全面勝利後，渝魯合作仍在深入，“渝魯快線”即是見證。



家在淄博的徐渝棟是渝魯航線常客。兩年前，他被單位派駐到重慶石柱，瞄准當地特色農產品“天麻”，先後爭取山東兩筆協作資金共450萬元，支持當地天麻生產企業現代化提升改造。



“脫貧不是終點，而是新起點。”徐渝棟說，要把發展產業作為鞏固拓展脫貧成果的關鍵，培育當地優勢產業。

