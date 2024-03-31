海外併購到反向輸出——製造業企業出海正旺

圖為中鼎股份子公司——安徽望錦汽車部件有限公司的鍛造車間。（圖源：新華網） 中評社北京3月31日電／據新華社報導，高速油封、減震橡膠、國產空壓機……走進安徽省宣城市寧國市的安徽中鼎密封件股份有限公司展廳，種類繁多的汽車零部件讓人目不暇接。



“數十年來，我們始終堅持實業，深耕機械基礎件和汽車零部件產業。”中鼎股份董事長夏迎鬆說。



除深耕製造業、堅持自主創新，中鼎股份還通過海外併購和反向輸出，走出了一條極具特色的全球化之路。這家從山城寧國走出的民營股份制企業，已成長為製造業單項冠軍示範企業和跨國經營的現代化企業集團。



自2008年以來，中鼎股份累計斥資60億元進行全球化併購，形成在全球20個國家和地區同步研發、生產、配送的跨國經營布局。目前，公司已成功融入寶馬、奔馳、大眾和通用等國際品牌的全球供應鏈體系。經過多年積累和發展，中鼎股份已進入反向輸出階段，向海外輸出人才、管理和文化，幫助海外公司進行成本管控和精細化管理。



中鼎股份的全球化道路，是中國企業“出海”正旺的生動例證。海關總署數據顯示，2023年，我國有進出口記錄的外貿經營主體首次突破60萬家。



企業“出海”是推動製造業高質量發展的重要引擎，是提升“中國製造”國際影響力的重要抓手。在不斷“出海”磨礪中，企業能熟悉產業高端市場，積累技術資源，提高國際競爭力。



“當前，我國新能源汽車產業實現了從跟隨到領跑的飛躍。”夏迎鬆說，中鼎作為汽車產業鏈上的自主品牌，2018年就已完成電動化布局，向全球汽車廠商提供產品。在中鼎股份的子公司——安徽望錦汽車部件有限公司，一台台橙色的機械臂上下揮舞，一個個新能源汽車配件鍛造下線。

