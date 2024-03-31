探路電影工業化——青島建設影視基地調查

中評社北京3月31日電／據經濟日報報導，近年來，我國電影市場規模不斷擴大、票房數據亮眼、類型日益豐富。特別是隨著科幻片等類型影片的增多，科技創新與電影工業更為緊密地聯繫在一起，電影工業化成為一個重要課題受到關注。在中國電影工業化發展之路上，青島扮演著重要角色，近兩年大片頻出。在探路電影工業化的過程中，青島釋放著什麼樣的能量？又面臨著哪些困境？



剛過去不久的2024年春節檔，《熱辣滾燙》成為電影市場的一抹亮色，山東青島是其拍攝地之一。在此前的第36屆中國電影金雞獎頒獎典禮上，在青島拍攝的4部電影共獲7個獎項。從《長城》《環太平洋2》到《流浪地球》《瘋狂的外星人》《獨行月球》《萬里歸途》，再到“封神”系列電影等，青島製作、青島出品的大片成為熱門檔期不可或缺的存在，青島影視基地也成為享譽業內的中國電影工業基地。



青島何以成為電影工業化的探路者？有著怎樣的優勢和不足？在推動中國電影工業化進程中釋放著什麼樣的能量？探索之路又面臨哪些困境？對此，記者深入青島影視基地調查採訪。



差異化突圍



近年來，電影工業、電影工業體系成為業界、學術界經常提及的熱詞，中國電影也走上了現代電影工業體系快速發展之路。面對北京、上海、橫店、無錫等影視基地、數字產業基地的迅速崛起，青島這個後來者壓力很大。



“需要差異化突圍，建設一個真正對標國際水準的超大規模影視基地，為中國電影工業化賦能。”青島東方影都產業控股集團總裁孫恒勤說。

