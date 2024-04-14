施威全語中評：習馬二會對台釋更大彈性空間

菱傳媒董事長施威全。（中評社 資料照） 中評社台中4月14日電（記者 方敬為）針對習馬二會相關效應，曾任陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，本次會談主要觀察點是中共中央總書記習近平的講話，除了表達反對“台獨”的一貫態度，另外強調兩岸同屬中華民族，與過去論述相比，採取較為開放及彈性的概念，促動兩岸對話。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體菱傳媒董事長。



馬英九4月1日率“大九學堂”青年學子赴大陸展開為期11天的交流之旅，4月10日在北京與中共中央總書記習近平會面，這是兩人繼2015年新加坡會談後睽違9年再次會面。



有關習馬二會對兩岸關係的影響，施威全認為，本次會談主要還是觀察習近平的談話內容，畢竟馬英九已卸任，誠如馬英九基金會對外說明的，馬現在不具有任何公權力身分，因此這次習馬二會是習近平釋放訊息的重要場合。



在兩岸關係方面，施威全指出，習近平談話有兩大重點，第一點是反對“台獨”，並拒絕國際勢力介入，這是過去一貫的態度宣示；第二點則強調兩岸同屬中華民族的概念，對台灣釋出更大的彈性空間，這是兩岸對話的另種嘗試，馬英九對此也正面呼應，相關論述及概念後續的發展值得觀察。

