簡牘｜探尋漢代戍邊吏卒的精神世界

中評社北京4月19日電／據新華社報導，邊塞大漠攬盡孤煙蒼涼。2000多年前，當屯田戍邊的古人面對蒼茫無垠的邊塞，他們何以寄情？一枚枚簡牘訴說答案：讀書練字、塗鴉、和友人傳書。



甘肅省河西走廊歷史上地處屯戍邊塞，因此散落在河西深處的簡册大多是與古代軍事屯戍相關的文書記錄。從茫茫“簡海”中，考古工作者梳理出不少藝文典籍和漢代戍卒對這些經典篇章反復誦習的記錄。



西北不產竹，因此竹簡較少，漢代居延地區出土的一枚《倉頡篇》簡不僅材質為竹，且引人遐想。這枚簡牘為兩面書寫，共存59字，是目前發現的西北漢簡中《倉頡篇》單簡字數最多的一枚。



甘肅簡牘博物館整理研究部主任肖從禮介紹，從字跡來看，第一面字距較小，第二面書寫逐漸變得草率，簡末“賞賞”二字甚至不是《倉頡篇》原文。“我們推測此竹簡或許是某個來自南方內郡的戍卒從家鄉帶至邊塞的，其閑暇之時在竹簡上書寫曾學過的《倉頡篇》，可能因為幼時學習不太認真，故有些詞句記不清楚，寫到後來就草草地書上‘賞賞’二字。”肖從禮說。



肖從禮表示，抄寫有《孝經》《論語》《倉頡篇》《急就篇》等內容的殘簡在西北各邊塞遺址均有發現，這些簡文應該都是邊塞戍卒習誦抄寫蒙學讀物的習字簡。“隨著人群遷移，中華典籍也向西北傳播，這也足以說明漢代思想統一進程的發展。”



除了悶頭讀書習字以外，這些久居邊塞的戍卒們也會將塞上生活的乏味苦悶與友人訴說。河西走廊出土的大量私人書信便是折射他們內心世界的窗口。



“偉卿足下毋恙，叩頭，閑者起居無它，甚善，賢獨賜正臘……丞問起居燥濕，叩頭。偉卿強飯厚自愛，慎春氣，旦莫盡真不久，致自愛，為齊數丞問甬君成起居，言歸……請，叩頭，因為謝。騂北尹衡叩頭，塞上誠毋它可道者……”

