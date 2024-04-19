2024成都·歐洲文化季啟幕

中評社北京4月19日電／據新華社報導，17日晚，在位於成都市的“中國—歐洲中心”雲端天府音樂廳，法國凡爾賽宮皇家歌劇院管弦樂團和成都交響樂團的演奏聲響起，“2024成都·歐洲文化季”正式拉開序幕。



“2024成都·歐洲文化季”開幕音樂會由成都市人民政府外事辦公室、成都市文化廣電旅遊局、成都高新區管委會聯合法國駐成都總領事館、法國文化中心主辦。法國駐華使領館代表及13個國家駐蓉、駐渝領事機構代表參加了開幕音樂會。



法國凡爾賽宮皇家歌劇院管弦樂團首次來華巡演，演繹了歌劇《澤爾克西斯》《朱斯蒂諾》選段及維瓦爾第最知名的作品《四季》。成都交響樂團則演繹了中國經典樂章《千里江山》，還與凡爾賽宮音樂家合奏《酒神之舞》《西西裡舞曲》等經典法國作品。當晚，成都的地標性建築——金融城雙塔上演了慶祝中國與法國建交60周年的燈光秀。



法國駐華大使館文化、教育與科學事務公使銜參贊裴國良在開幕音樂會上說，今年“中法文化之春”將在中國31個城市舉辦400餘場活動，希望共同將兩國合作帶入民眾日常生活中。



法國凡爾賽宮皇家歌劇院總經理洛朗·布魯納說，音樂是連接不同文化之間的橋梁，希望未來法國和中國有越來越多的文化交流。



4月至7月，成都將聯合法國、愛爾蘭、奧地利、波蘭、德國、芬蘭、挪威、西班牙、希臘、意大利等國駐華使領館，舉辦藝術展、音樂會、電影周等16場主題活動。



自2017年舉辦首屆歐洲文化季以來，成都已攜手18個歐洲國家、20餘個歐洲友好城市共同舉辦高品質文化交流活動80餘場，鑄就蓉歐民心相知相通、文化交流互鑒的友誼之橋。