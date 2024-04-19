上海發布百個最佳“上海文化”品牌案例

中評社北京4月19日電／據新華社報導，上海市4月18日舉辦上海文化品牌大會，發布100個最佳“上海文化”品牌案例，按影響力、創新發展、融合發展、海外傳播以及受到市民歡迎五個維度，各20個案例，累計推出“百佳”案例。



文化品牌是一座城市的標識和“名片”。2018年以來，上海連續實施了兩輪全力打響“上海文化”品牌三年行動計劃，持續推動“上海文化”品牌建設向縱深發展。



在當天發布的案例中，紅色文創占據了顯著位置。特別是以中共一大紀念館為代表的紅色文化場館，近年來深耕上海紅色資源，深入推進黨的誕生地紅色文化傳承與弘揚。目前，上海打造的“一大文創”品牌，累計推出文創產品756種，覆蓋圖書、郵品、文具、電子產品、體育用品、紡織工藝品、食品等領域。



“國際範兒”也是“上海文化”品牌創新的一大亮點。近年來上海博物館融通古今中外的系列大展、上海城市形象資源共享平台“IP SHANGHAI”等創新項目競相走出國門，實現“破圈”效應。一批民營企業也積極參與了“上海文化”品牌的開發及海外推介。復星集團旗下的“豫園燈會”系列傳統民俗活動和米哈游網絡科技股份有限公司旗下的遊戲作品《原神》《崩壞：星穹鐵道》等，加入到上海文化產業“走出去”的行列，形成了規模效應。



據悉，下一步上海還將進一步提升“上海文化”品牌最佳案例遴選的特色性、示範性、美譽度和輻射帶動效應。