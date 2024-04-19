中評社北京4月19日電／據新華社報導，“這幅被劫掠至國外、後又毀於戰爭的壁畫珍品如今雖已不復存在，但研究人員運用數字技術手段重現了它的風采。”隨著志願者講解員手指的方向，觀眾們紛紛看向頭頂裝置上的精美彩畫，其造型靈感來源於克孜爾石窟的菱形格構圖。



中國國家博物館內，“華彩萬象——石窟藝術沉浸體驗”展自開展以來受到不少觀眾青睞。該展覽借助AI算法、數字交互應用等技術手段，讓克孜爾石窟、敦煌莫高窟、麥積山石窟、雲岡石窟和龍門石窟等文化珍品“齊聚一堂”。



講解員介紹說，展覽對歷史遺存進行數字化再創作，打開了石窟藝術全新的解析和觀賞視角，讓不可再生、不可移動的文化遺產“活”起來。



約1500平方米的沉浸體驗展陳空間內，中國石窟藝術所承載的審美追求、價值理念、文化韵味得到充分彰顯。敦煌莫高窟藻井、平棋、壁畫邊飾等的裝飾紋樣，經過圖案數據的分類提取、叠加重組，形成動態紋樣旋渦，好似一個萬花筒。龍門石窟內碑刻造像題記上的魏碑書法精華“龍門二十品”，經過AI算法和AR紅外觸發技術處理，觀眾用手“拍一拍”就能生成甲骨文、金文、隸書、草書和行書等多種字體。



近年來，AI等數字技術為中外傳統文物展覽注入新活力，不僅能夠還原文物出土的場景、重現消失的文物，還讓殘缺的文物變得完整、褪色的文物重煥光彩。數字技術支持沉浸式、交互式展覽不斷發展，賦能文物保護利用、文化遺產保護傳承。







2023年12月9日，中國國家博物館的“華彩萬象——石窟藝術沉浸體驗”展。新華社記者 金良快 攝

4月18日是國際古跡遺址日，今年國際古跡遺址日的主題是“《威尼斯憲章》60周年與時代挑戰”。根據《威尼斯憲章》的相關條文，古跡的保護與修復必須求助於對研究和保護考古遺產有利的一切科學技術。



在北京鳳凰中心，一個由中法團隊打造、以埃及金字塔探秘為主題的VR沉浸式展覽日接待量可達千人次。據介紹，展覽採用了全息掃描技術，在虛擬引擎上將金字塔內部和周圍環境進行高精度重建還原。



俯身穿過神秘幽暗的密道進入金字塔內部、登上金字塔頂俯瞰吉薩高原、泛舟尼羅河上領略美麗風景……觀眾戴上VR頭顯設備，近距離瞭解金字塔的內部構造和歷史脈絡，身臨其境地探索古埃及文明。



《數字中國建設整體布局規劃》提出，打造自信繁榮的數字文化，推進文化數字化發展。提升數字文化服務能力，打造若干綜合性數字文化展示平台，加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式。



中央美術學院教授費俊說，如今博物館、遺址公園等與數字科技相融合的場景屢見不鮮，文化與科技的融合能夠讓文化遺產得到活態傳承，建立文化與大眾、產業等之間更緊密的聯結。



在北京中軸線南延長線上，一座商業樓內的數字展覽“時空之象——文明的軸線”吸引不少人駐足。在數字技術的賦能下，北京中軸線的文化表達令人耳目一新。



“展覽以古人的天文觀為主要切入點，以北京中軸線的營建過程和背後的文明觀為線索，以數字可視化和AI創作的方式進行創意呈現。”策展人王泊喬說，數字技術的運用並不意味著對傳統文化藝術的顛覆，而應該是對傳統文化藝術進行更深層次的挖掘、傳承和弘揚。