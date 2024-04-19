穀雨：雨落生百穀　萬物皆可期

中評社北京4月19日電／據新華社報導，“穀雨收寒，茶煙揚曉，又是牡丹時候。”不知不覺間，人們迎來春季的最後一個節氣——穀雨。



賞春光，最美的風景就在此時。不止牡丹，在青苔浸雨、綠意盈盈的遠處，櫻花開遍野，薔薇臥曉枝，木香滿墻頭……一簇簇花兒爭先恐後，肆意綻放。



穀雨，只讀起來，已似可感受那綿綿細雨。古人闡釋穀雨時，常有兩種說法：一曰“雨生百穀”，二曰“倉頡造字”。



所謂“雨生百穀”，說的是每年到此時節，氣溫升高加快、降雨量增加，不論初插的秧苗，還是新種的作物，都能得以茁壯成長。“穀雨”這一節氣名稱也由此而來。《月令七十二候集解》記載：“三月中，自雨水後，土膏脈動，今又雨其穀於水也。……蓋穀以此時播種，自上而下也。”反映出穀雨的農業氣候意義。



穀雨與“倉頡造字”又是什麼關係？華東師範大學民俗學研究所教授田兆元說，漢字是世界上最古老的文字之一，據傳是倉頡所造，這一說法最早見於中國古代典籍《淮南子》。史料記載，倉頡天生睿德，他觀察星宿的運動趨勢、鳥獸的足跡，依此首創文字，革除當時結繩記事之陋，開創文明之基。當時，大地遭災，百姓鬧饑荒，有一天卻突然下了一場穀子雨，老百姓驚喜萬分，說這是倉頡造字功德感天，才有了這場神奇的雨。



“從這個意義上看，穀雨紀念的是一項重大發明，體現了中國文化對創造的尊重。”田兆元說。



文以載道，從倉頡造字到今天，無數個偉大的靈魂用文字穿越千年，與今人分享他們的經歷與智慧，讓中華文明從遠古走來、生生不息、流傳至今。也正因為有了文字的記載，那些膾炙人口的詩篇佳句，才得以在歷史長河裡熠熠生輝。



談及與“穀雨”有關的詩詞，宋代仇遠所作《浣溪沙》常被今人提起。詩人曰：“紅紫妝林綠滿池，游絲飛絮兩依依。正當穀雨弄晴時。射鴨矮闌蒼蘚滑，畫眉小檻晚花遲。一年彈指又春歸。”

