二十屆中央第三輪巡視完成進駐

中評社北京4月19日電／據新華社報導，根據黨中央關於巡視工作統一部署，截至4月17日，二十屆中央第三輪巡視完成進駐工作。15個巡視組將對34家經濟工作部門和金融單位開展常規巡視。



被巡視單位分別召開巡視進駐動員會。各中央巡視組組長作動員講話，對深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作重要講話精神，扎實開展巡視工作提出要求。



各中央巡視組組長指出，巡視是推進黨的自我革命、全面從嚴治黨的戰略性制度安排。中央巡視組將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，認真貫徹新修訂的巡視工作條例，堅守政治巡視定位，全面貫徹巡視工作方針，以“兩個維護”為根本任務，持續強化政治監督。堅持圍繞中心、服務大局，聚焦習近平總書記重要指示批示和黨中央大政方針落實情況，緊盯權力和責任，加強對“一把手”的監督，在強化巡視整改上集中發力，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍傳導下去、一貫到底，以有力政治巡視保障高質量發展。



各中央巡視組組長要求，要準確把握巡視經濟工作部門和金融單位的重點，深入瞭解被巡視黨組織貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，履行職能責任、推動高質量發展，防範化解重大風險，統籌推進深層次改革和高水平開放，縱深推進全面從嚴治黨，加強領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設等情況，深入查找政治偏差，推動解決突出問題。要加強對巡視、審計等監督發現問題整改情況的監督檢查，深入瞭解履行整改責任、推動問題解決的實際行動和效果，重點查找敷衍整改、虛假整改等問題，持續釋放強化整改的鮮明信號。



被巡視黨組織主要負責人表示，將深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要論述和黨中央部署要求，切實提高政治站位，自覺接受監督，主動配合巡視，認真抓好整改，持續推動高質量發展、縱深推進全面從嚴治黨，以實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

