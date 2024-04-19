海峽兩岸（北京）媽祖文化研討會在京舉辦

活動現場（圖片由主辦方提供） 中評社北京4月19日電／4月18日，由北京媽祖文化交流協會、北京海峽兩岸民間交流促進會、北京民俗博物館和台灣林默娘文化藝術基金會主辦，北京媽祖東岳廟海神殿董事會承辦的海峽兩岸（北京）媽祖文化研討會在北京民俗博物館舉行。



習近平總書記在文化傳承座談會中指出，中國文化源遠流長，中華文明博大精深。衹有全面深入瞭解中華文明的歷史，才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，更有力地推進中國特色社會主義文化建設，建設中華民族現代文明。本次研討會以“媽祖文化 融合發展”為主題，旨在深入學習貫徹習近平文化思想，以媽祖文化為脈絡，圍繞北京媽祖文化起源發展、京津冀媽祖文化融合、兩岸媽祖文化交流等多個方面進行深入探討和交流，發揮媽祖文化在兩岸文化交流中的獨特優勢，促進京津冀和海峽兩岸媽祖文化的交流，不斷推動媽祖文化在現代社會的傳承、發展和創新。



本次研討會在北京東岳廟暨北京市民俗博物館舉辦。北京東岳廟始建於元代延祐六年（1319年），由元代玄教大宗師張留孫、吳全節出資修建，明清時期為皇家廟宇，現為全國重點文物保護單位。媽祖進京始於元代，清道光年間，朝廷大力推行漕糧海運，海運的施行推動了對海神的崇祀。北京東岳廟海神殿約在清道光十六年（1836）時正式修建，供奉海神媽祖，距今已有數百年歷史。東岳廟也由此成為北京民眾祭拜媽祖、瞻仰媽祖風采的重要場所。



在東岳廟海神殿前，兩岸媽祖敬仰者向媽祖禮行三獻，嘉賓敬獻鮮花，現場氣氛莊嚴肅穆。北京媽祖文化交流協會公益藝術團的《媽祖頌》十音八樂民樂演奏中正式拉開研討會的帷幕。中華媽祖文化交流協會常務副會長俞建忠、北京媽祖文化交流協會會長鄭玉水、台灣林默娘文化藝術基金會委員鄭餘鎮、福建莆田學院黨委副書記兼媽祖文化研究院院長黃志源出席開幕式並致辭。



俞建忠表示，做好新時代媽祖文化在首都北京的傳播意義重大，這次的研討會很有文化價值、學術特色和品牌意義，一是站位高、主題好，二是立足高、地點好，三是境界高、時機好，四是謀略高、內容好，五是水準高、專家好，六是效點高，輿情好。希望通過此次活動進一步深化媽祖文化交流合作，擴大媽祖學術研討成果，增進媽祖人的大愛情誼，爭取辦成一年一度的“海峽兩岸媽祖文化”的北京論壇。

