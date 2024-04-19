鄭文燦掌海基會有利兩岸？謝國樑：樂觀看待

基隆市長謝國樑出席基隆中山高中創校62週年暨改制25週年校慶開幕典禮，並於會前受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆4月19日電（記者 張穎齊）“行政院副院長”鄭文燦傳出將接任海基會董事長，鄭文燦說能春暖花開最重要。此人事案是否有利於兩岸關係紓緩？中國國民黨基隆市長謝國樑19日表示，只要有幫助，他都是樂觀正面看待。



謝國樑今日上午赴基隆市中山高中參加創校62週年暨改制25週年校慶開幕典禮，與會的有國民黨基隆市議員宋瑋莉、郭美秀、民進黨議員施偉政、文化局長江亭玫、府發言人呂謦煒、中山高中校長方保社、中正國中校長江忠僑等。



謝國樑會前接受媒體聯訪表示，鄭文燦在“行政院副院長”任內，協助解決基隆捷運的經費問題，就基隆市政與捷運發展角度方面，他謝謝鄭文燦。至於鄭文燦未來怎麼樣的工作？只要能夠對新政府、對未來有幫助，他都是樂觀、正面看待。



媒體問，“網路溫度計Daily View”地方首長口碑排名定期更新，今天根據“KEYPO大數據關鍵引擎”輿情分析系統，統計整理出10大人氣縣市首長口碑榜，前三名分別是國民黨台北市長蔣萬安、謝國樑、國民黨台中市長盧秀燕？



謝國樑笑說，蔣萬安、盧秀燕市政業務都繁忙，而他最近是因被攻擊非常多（因NET爭議遭發動罷免連署），因此有這些聲量，他只能開玩笑到底是好還是不好？他自己要反省，做出更好的市政、讓市民有感。



隨後謝國樑出席校慶互動，與來賓及師生互動。