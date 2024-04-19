新華國際漫評丨美國政治的雙面遊戲

中評社北京4月19日電／據新華社報導，TikTok法案是美國拋棄自由主義全球敘事的一個分水嶺。面對來自國際企業的激烈競爭，對本國企業海外投資的限制越來越密集，對外國企業在美投資的禁令越來越隨性，行政干預越來越蠻橫，產業政策越來越霸道，科技不再無國界，貿易不再自由化，生產不再全球化，被奉為圭臬的自由市場不再重要，被政客任意定義的所謂“美國利益”成為優先原則……無論共和黨還是民主黨當政，雙方彼此政見之爭雖宛若仇仇，但回歸“原始資本主義”野蠻本性和路徑趨同，只是配速不同而已。



美國輿論批評政府和政客“正在背離自由市場原則”，其實美國“政治家們”信奉的從來都不是自己宣揚的所謂“主義”。近百年美國發展史也從未遵循什麼“自由主義”經濟哲學，美國發明這種或那種“主義”，目的是為了塑造意識形態，說服或脅迫別人按照符合美國利益的方式參與遊戲，為其全球擴張和資本掠奪披上合法外衣，而一旦這些“主義”或規則成為自身利益的羈絆，美國會毫不猶豫地砸場子。美國各類政客所為，無關什麼形式的“主義”，只是對“原始資本主義”的回歸。



人們從美國政府的所作所為中看到，美國政治邏輯由兩條意識形態路線驅動：一條白線，即能夠拿上台面的東西，比如“自由主義”或所謂“基於規則的國際秩序”；一條黑線，則是“原始資本主義”。白線驅動，就是發明“主義”、制定規則、標榜道義，通過構建體現美國利益的國際制度和推廣所謂“普世價值”以獲得合法的制度權力；黑線驅動，則是赤裸裸地“以實力地位”說話，為達目的可以不擇手段，信奉“海盜文化”，鼓吹“叢林法則”，或掠奪，或欺騙，或脅迫，或訛詐，或暴力征服，以捕獲獵物為最終目標，掠奪成性而毫無道義負擔，對於自己想要的一切，不給就搶，不服就打，打不成就黑。



正是在這種“黑白線”交織的政治邏輯下，美國所謂“國家利益”和全球霸權地位被視為最高目標，所謂“主義”“價值觀”和國際規則，只是其實現目標的工具手段而已。理解了這一點，也就看清了美國政治雙面遊戲的真相。