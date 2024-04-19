“中國很遠，中文很近”

中評社北京4月19日電／據新華社報導，記者日前在位於非洲東北部的南蘇丹首都朱巴採訪時，經常會遇到當地人熱情地用“你好”“中國”打招呼。目前在南蘇丹，學習中文的人越來越多，“中文熱”在這裡持續升溫。



走進朱巴中學，“明月幾時有，把酒問青天……”“你問我愛你有多深，我愛你有幾分……”學生們在中文教室認真地學唱著一首首中文歌曲。



“一開始，我喜歡中文經典老歌的旋律，當我學習中文後，就深深被它的魅力所吸引。我一定要去一次中國。”說著一口流利普通話的莉娜·盧卡告訴記者。



2023年2月，27歲的莉娜聽廣播時得知中國在南蘇丹朱巴中學設立了中國語言學習中心，並下設中文教室免費教授中文。第二天，她便步行2小時來報名。如今，儘管已經能熟練用中文交流，莉娜依然堅持在工作之餘來中文教室學習。



莉娜告訴記者，得益於學習中文，她謀得了一份中國商貿公司的助理職務，負責翻譯等工作。“我現在月收入300美元，以前從未有過這麼高的月薪，是中文徹底改變了我的生活。”莉娜說。



中文教室隔壁是南蘇丹中國語言學習中心的閱覽室，這裡的中英文圖書和反映中國文化的影視光碟為南蘇丹學員打開了知識的大門。環顧四周，閱覽室墻上貼著中國和南蘇丹的人文風俗介紹，以及當地學生和中國、中文的故事。



2011年，南蘇丹宣布獨立。在飽受內戰困擾和自然災害摧殘的南蘇丹，數百萬人流離失所，兒童和青年要受教育更是困難重重。隨之而來的便是就業問題凸顯。



為了找工作，28歲的約瑟夫·阿布巴卡爾從兩年前開始學中文。如今，他已在一家中國商鋪找到了工作。“由於國家經濟發展緩慢，年輕人想在首都找工作非常困難，學習中文為我們打開了一扇就業的門。”

