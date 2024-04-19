中國代表：不能迴避巴人民獨立建國的夙願

中評社北京4月19日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰18日表示，本輪巴以衝突以極其慘烈的方式警告國際社會，不能再迴避巴勒斯坦人民獨立建國的夙願，不能再延續巴勒斯坦人民遭受的歷史不公。



傅聰18日在安理會巴以問題高級別會議上表示，必須以堅定的決心重振“兩國方案”。解決中東問題的根本出路是落實“兩國方案”，讓巴以雙方實現共同安全，讓阿拉伯、猶太兩大民族實現共同發展。巴以衝突延宕70多年，以色列早已實現獨立建國，但巴勒斯坦人民的自決權和建國權卻長期遭到漠視。成為聯合國正式會員國是巴勒斯坦獨立建國的重要一步。巴勒斯坦已經重啟申請成為聯合國正式會員國，中方呼籲在當天下午的表決中，安理會所有成員都本著對歷史負責的態度投下贊成票，支持巴勒斯坦國作為正式一員加入聯合國大家庭。



傅聰說，本輪巴以衝突爆發6個多月來，中國同國際社會一道，為挽救生命、實現和平全力以赴，擔當盡責。中國領導人多次就當前巴以局勢闡述中國立場和主張，呼籲立即停火止戰，防止衝突擴大，保障人道主義救援通道安全暢通，強調根本出路是落實“兩國方案”，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。中方呼籲加大國際外交努力，重振“兩國方案”的政治前景。為此中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，制定落實“兩國方案”的時間表和路線。



傅聰強調，當前衝突還在繼續，形勢岌岌可危。國際社會特別是聯合國安理會必須拿出堅定決心，作出正確選擇，採取有力行動。必須以最大的緊迫感推動立即停火。6個多月的殘酷現實充分說明，戰事延續不會讓任何一方更加安全，只會造成更多無辜平民死亡，只會把整個地區拖進一場更大的浩劫。中方敦促以色列執行安理會第2728號決議要求，立即停止對加沙的軍事行動，放棄對拉法的任何進攻計劃。中方敦促對當事方有重要影響的國家，秉持公正立場，為推動停火作出實實在在的努力。中方呼籲有關各方保持克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，防止衝突進一步擴大化。



傅聰表示，必須採取切實行動緩解加沙人道災難。加沙民眾即使僥幸逃過了炮火和空襲，仍要面對人為造成的饑荒。以色列必須根據國際法院命令和安理會有關決議要求，採取行動解除對加沙的封鎖，開放全部陸路過境點，保障人道物資充足、快速准入，保障人道物資在加沙境內安全有序分發。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）是加沙人道救援的支柱，其作用不可替代。中方反對針對近東救濟工程處的惡意攻擊和打壓，呼籲有關國家盡快恢復對近東救濟工程處的供資。