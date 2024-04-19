全國碳市場活躍度提升

中評社北京4月19日電／據經濟日報報導，連日來，碳價一路上漲引發關注。相較於每噸48元的全國碳市場初啟日開盤價，當前碳價接近翻番，多個交易日收盤價站上90元大關。



碳價是碳市場活躍度的重要風向標，如何看待此輪漲勢？全國碳市場建設如何乘勢發力？



市場持續升溫



暫停近7年後，全國溫室氣體自願減排交易市場（CCER市場）今年1月宣布重啟，與全國碳排放權交易市場互補銜接，我國碳市場正式開啟“雙輪驅動”。



綠色低碳轉型背景下，碳市場被視為以較低成本實現全社會降碳的政策工具，通過為碳定價，開展碳排放權交易，按照“污染者付費”原則，將排放的負外部效應內部成本化。



中國地質大學（武漢）經濟管理學院副教授、武漢市雙碳產業研究院秘書長齊睿表示，碳市場接連迎利好，帶動碳價持續走高。CCER市場重啟後，交易量整體活躍；加之繼3月就鋁冶煉行業碳排放核算核查徵求意見後，水泥行業相關工作也陸續展開，釋放出全國碳排放權交易市場碳排放配額需求增長信號，碳市場熱度整體增加。



今年年初，《碳排放權交易管理暫行條例》正式發布，首次以行政法規形式明確了碳排放權市場交易制度，全國碳市場建設有了詳細指南。隨後，生態環境部就《企業溫室氣體排放核算與報告指南 鋁冶煉行業》《企業溫室氣體排放核算與報告指南 水泥熟料生產》公開徵求意見，碳市場擴圍進度加快。因此，儘管全國碳市場第二個履約周期已於去年底結束，碳價依然呈整體上漲態勢。

