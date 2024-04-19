一季度中國經濟增長新意十足

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，復興號飛馳神州大地，居民消費需求日趨多元，新能源汽車走出國門，飛行汽車翱翔天際……近年來，一個個創新奇跡，繪就人民走向美好生活的希望藍圖。



規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%、實物商品網上零售額增長11.6%、高技術產業投資同比增長11.4%……今年一季度，多項經濟指標實現回升，經濟結構持續優化，新質生產力加快培育和形成。以“新”促興、向“新”而行，中國經濟增長“新”意十足，正以創新點燃高質量發展引擎。



產業煥新添動力



日前，小鵬汽車宣布，近千台汽車產品發運德國，單船出口總值超5億元。一季度，我國新能源汽車產銷分別完成211.5萬輛和209萬輛，實現預期中的“開門紅”。



新能源汽車發展背後，是產業煥新引領的智能化潮流。隨著大數據、雲計算、人工智能等技術賦能，中國的先進製造、數字經濟等新產業活力奔湧……



在浙江湖州南潯區雙林鎮一家企業的智造車間，各式機械飛速運轉，車間裡空無一人，“一鍵式”自動化生產，顛覆了人們對傳統製造業的印象。



不遠處的國際人才產業園，儲能電池、3D打印、納米材料等創新項目正步入發展快車道。以科技創新引領現代化產業體系建設，推動傳統產業煥新、新興產業壯大，正促進產業邁向價值鏈中高端。



“新技術正引領行業從傳統模式向數字化、智能化模式轉型。”雙林鎮副鎮長張開榮說，創新驅動，智造引領，帶來滿滿的發展活力。

