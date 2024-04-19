年改復議案今重新表決　綠委喊話民眾黨表態

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）“立法院”上周表決軍公教年金案有中國國民黨“立委”發生“隔海投票”事件，因此通過國民黨提案，今年起停止所得替代率遞減。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，因為上次投票“立法院長”韓國瑜認為無效，這個議案今天要重新表決。我們支持表決持續前進，各黨立場，重點包括民眾黨關鍵8席，稍後表決呈現民眾眼前，這次表決分外重要，透過表決權利呈現年金改革態度。



軍公教年金改革推動將滿6年，國民黨“立法院”黨團提案要求今年起停止所得替代率遞減。4月12日院會中，民眾黨團8席“立委”未參與表決，加上“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣下場投票，民進黨團不敵國民黨團，3項提案表決通過，付委討論。但因為發生有國民黨“立委”“被投票”事件，韓國瑜裁示將重新進行表決。



吳思瑤也說，今天大家甲級動員全員到齊，黨團會議上周發生事件，我們一致討論也有共識，現在席次上不是多數，因應在野黨反改革危及台灣發展、危及“國家安全”等法案，這些法案都至關重大，我們從嚴修訂黨團紀律要點。



她表示，以後同步要求行政部門不宜排定考察，只要考察選區“立委”都會要陪同視察必要性，會同步跟行政部門溝通。未來“立院”每個表決至關重大，我們從嚴修改黨內內規，未來甲動就是甲動，未來請假會更嚴格把關。