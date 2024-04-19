商務部回應美宣布對中國鋼鋁產品限制措施

中評社北京4月19日電／據新華社報導，針對美國日前宣布計劃針對中國鋼鋁產品採取新的限制措施，商務部新聞發言人18日回應稱，中方注意到有關消息。美方對中國的指責沒有事實依據，相關措施是典型的單邊主義、保護主義做法，中方對此堅決反對。



有記者問：美國白宮網站日前發布消息，指責中國不公平做法，宣布計劃針對中國鋼鋁產品採取新的限制措施，包括將對中國鋼鋁產品的301關稅提高至現有水平的3倍，並與鄰國合作防止中國鋼鋁產品間接出口美國等。請問商務部對此有何回應？



商務部新聞發言人在答記者問時說，2018年以來，美以“國家安全”之名，對全球貿易夥伴鋼鋁產品選擇性加征關稅，還以此脅迫貿易夥伴接受不公平條件，受到眾多世貿成員的反對。美方相關措施已被世貿組織裁定違反世貿規則。



美方無視國際經貿秩序和規則，將經貿問題政治化，濫用所謂301關稅復審程序，公開要求隨意調整對中國產品關稅，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題。美施壓別國限制中國產品，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。



我們敦促美方正視自身問題，停止提高對華產品關稅，並立即取消對華加征關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。