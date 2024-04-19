許冠濱談兩岸旅遊　兩岸關係終將春暖花開

觀光導遊協會名譽理事長許冠濱接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月19日電（記者 俞敦平）觀光導遊協會名譽理事長許冠濱19日上午在參加“振興台灣觀光相關產業”座談會前，接受中評社訪問，談論他對於兩岸觀光旅遊的未來展望。整體而言，許冠濱對於兩岸旅遊業的未來發展持樂觀態度，並期待在新的政治氛圍下，兩岸關係能夠迎來更多合作與交流的機會。他認為，兩岸關係並未完全破裂，改善只是時間問題。他認為，馬英九和國民黨團總召傅崐萁的訪陸都對兩岸關係的發展有極大的正面幫助，並認為在選舉結束後，政治因素的干擾降低以後，兩岸關係終將春暖花開。他也透露其實兩岸民間旅遊業者之間的交流早已開始。



國民黨團總召傅崐萁19日上午在“立法院”召開“振興台灣觀光相關產業”座談會。邀請旅遊觀光相關主管機關（“交通部”、“經濟部”、陸委會、觀光署、航港局、民航局、公路局、高公局、桃機公司、台鐵公司、台灣港務公司及台灣高鐵公司），和產業代表（旅行商業同業公會聯合會、旅行業品質保障協會、台北市觀光發展協會、旅館商業同業公會聯合會、遊覽車客運業品質保障協會、導遊協會、台灣精品協會、中華海峽兩岸餐飲連鎮經營協會）出席。現場吸引了超過160位的產業界代表參加，同時也有大批的藍委前來表達支持，將“立法院”最大的一間會議室紅樓101給擠得水洩不通。



許冠濱是觀光導遊協會名譽理事長，曾任觀光導遊協會理事長、“救國團”事業處、活動處顧問、金都餐廳執行長和假日旅行社副總經理。



許冠濱首先提到，儘管去年兩岸曾經互相展現出善意，但由於政治因素的影響，進展最終受阻。他認為，兩岸關係的改善只是時間問題，並未完全破裂。他指出，華語導遊佔所有導遊人數的高達近七成，他預期在未來“賴政府”可能會有新的政策思維。他透露，最近與海峽兩岸旅遊交流協會的互動增多，顯示了未來合作的可能性。許冠濱對於五月份即將舉行的廈門旅遊論壇以及對海旅會的訪問表示樂觀，並認為這些活動將為兩岸關係帶來新的春天。

