去年我國交付民用無人機超317萬架

中評社北京4月19日電／據新華社報導，工業和信息化部副部長單忠德18日在國新辦發布會上說，2023年，我國交付民用無人機超317萬架，通用航空製造業產值超510億元，同比增長近60%。



低空經濟是培育發展新動能的重要方向。發展低空經濟離不開先進飛行器，需要信息化、網絡化支撐。會上發布的數據顯示，近年來，以無人機為代表的通用航空裝備製造業快速發展。據不完全統計，截至2023年底，我國民用無人機研製企業已超過2300家，量產的無人機產品超過1000款。



單忠德說，工業和信息化部將加強部門協同、央地聯動，通過加快裝備創新、加強應用牽引、增強技術貫通、強化標準支撐等，加快打造低空經濟增長新引擎。



具體包括：加快新型通用航空裝備核心技術攻關，構建滿足不同應用場景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空裝備產品體系；以產業生態鏈構建為導向，打造低空多場景應用示範體系，積極培育低空經濟領域高技術企業、專精特新“小巨人”企業；加速低空智聯技術攻關和模式創新，為構建未來低空安全高效運行體系提供堅實支撐；加快建立貫穿低空裝備研發設計、生產製造、試驗驗證、運行支持全生命周期的工業標準體系，聯合有關部門推動建設第三方檢測認證體系。