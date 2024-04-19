第十四屆北京國際電影節開幕

中評社北京4月19日電／據新華社報導，由國家電影局指導，中央廣播電視總台、北京市人民政府主辦的第十四屆北京國際電影節18日晚在北京懷柔雁栖湖國際會展中心開幕。中外影人齊聚一堂，共商電影發展，推動電影文化交流。



第十四屆北京國際電影節“天壇獎”國際評委會在開幕式上亮相。塞爾維亞導演埃米爾·庫斯圖裡卡說：“感謝電影讓我們相聚在北京，感謝電影讓我們的友誼能夠跨越山海，緊緊相連。”開幕式上，埃米爾·庫斯圖裡卡還為中國導演張藝謀頒發了組委會特別榮譽獎。



自設立以來，北京國際電影節主競賽單元“天壇獎”一直秉持多元化的國際視角，以包容的態度迎接世界電影佳作。今年“天壇獎”共收到來自118個國家和地區的1509部長片報名。經過評選，《代課教師》《人生一世》《黎明的一切》《走走停停》等15部作品最終入圍，本屆“天壇獎”10個獎項將在閉幕式上揭曉。



2024年是中國與巴西建交50周年，本屆北京國際電影節邀請巴西作為主賓國。巴西文化部部長瑪格麗特·梅內塞斯在視頻致辭時表示，此次巴西選送了四部反映文化和地域多樣性的作品，“願大家都能盡享電影這一第七藝術的神奇魅力”。



本屆北京國際電影節以“光影互鑒·同道相益”為主題，將組織北京展映、北京策劃·主題論壇、北京市場、電影嘉年華、大學生電影節等活動。其中，“北京展映”單元精選250餘部中外佳作，將在京津冀地區共27家場地放映800餘場。“北京市場”將充分整合國內外電影全產業鏈優質資源，組織招商展會、項目創投等活動。