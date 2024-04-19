印尼當選總統普拉博沃會見王毅

中評社北京4月19日電／據新華社報導，當地時間4月18日，印尼當選總統普拉博沃在雅加達會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達習近平主席對普拉博沃的親切問候，再次祝賀普高票當選總統，相信普正式就任後將帶領印尼人民開辟更加美好的未來。王毅說，閣下當選後第一時間首訪中國，體現了對中國人民的友好情誼和對中印尼關係的高度重視。習近平主席和你一見如故、深入溝通，為雙邊關係未來發展提出宏觀思路和戰略構想，我們對中印尼關係的廣闊前景更加充滿信心。



王毅表示，印尼是發展中大國，是全球南方的標誌性力量。中國始終把印尼作為周邊外交的優先方向、全球事務的可靠夥伴。中印尼團結合作是全球發展力量的增強，是和平穩定力量的壯大，是世界多極化的重要動力。中方願同印尼一道，打造更高水平戰略互信，構建更加全面合作布局，助力各自現代化建設，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。中國和印尼同為發展中大國，雙方相互信任、相互支持，亞洲的和平就有保障，全球的發展就有希望，人類的前途就更光明。中方支持印尼在國際和地區事務中發揮更大作用，願同印尼加強協調配合，共同維護本地區來之不易的和平穩定大局，把地區的前途命運真正掌握在自己手中。要推動平等有序的世界多極化，攜手走在構建人類命運共同體的前列。



普拉博沃請王毅轉達對習近平主席的親切問候和誠摯敬意。普拉博沃表示，感謝中方為我訪華做出的熱情周到安排，這次訪問時間雖短，但我印象深刻、受益良多。中國是印尼的好朋友。在發展對華關係方面，我同佐科總統意見高度一致，希望延續並不斷推動兩國更高水平戰略合作，提升雙邊關係水平。中國一貫在國際地區事務中主持公道，為廣大發展中國家提供無私幫助。印尼同中國加強協調合作，必將對地區和世界的穩定繁榮產生積極正面影響。