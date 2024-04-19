王毅同印尼外長蕾特諾舉行會談

中評社北京4月19日電／據新華社報導，當地時間4月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在雅加達同印尼外長蕾特諾舉行會談。



王毅表示，中國和印尼是傳統友好鄰邦。在習近平主席和佐科總統戰略引領下，兩國開啟共建命運共同體新篇章。去年是中印尼命運共同體建設開局之年，習近平主席同佐科總統兩次會晤，引領兩國全面戰略合作邁上新台階。中印尼關係取得令人矚目的巨大成就，關鍵在於堅持戰略自主、堅持互信互助、堅持合作共贏、堅持公平正義，這是兩國關係成功向前邁進最重要的經驗。中方願同印尼傳承友好傳統，深化戰略互信，把握命運共同體建設這條主線，落實全面戰略夥伴關係行動計劃，推動兩國關係承前啟後，進入新的發展階段。



王毅說，中方支持印尼維護國家主權和領土完整，讚賞印尼政府堅持一個中國政策，願同印尼繼續堅定支持彼此核心利益。雙方要加強發展戰略對接，以高質量共建“一帶一路”合作引領務實合作提質升級，擦亮雅萬高鐵這塊“金字招牌”，加快推進“區域綜合經濟走廊”“兩國雙園”建設。中方支持中國企業赴印尼投資興業，願根據市場需求擴大印尼優質產品進口。希望印尼保持大宗商品出口政策穩定性和可預見性，為中國企業營造良好環境。



王毅強調，在地區國家共同努力下，亞洲總體保持和平發展大局，我們要團結一致，延續這一良好局面。中方願同印尼密切協作，共同推動中國東盟關係高質量發展，共同鞏固東盟主導的區域架構，共同維護南海和平穩定，共同推進地區和全球治理，捍衛國際公平正義，推動平等有序的世界多極化。



蕾特諾表示，中國是印尼的最大貿易夥伴、第二大外資來源國，是地區和世界實現和平繁榮的重要合作夥伴。印尼政府高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國政策。明年將迎來印尼同中國建交75周年，這是兩國夥伴關係的重要時刻。期待同中方密切合作，不斷強化全面戰略夥伴關係，加強經貿、投資合作，共同打擊電信詐騙等跨國犯罪，推動兩國關係不斷取得更大發展。印尼願同中國和其他區域夥伴一道，堅持相互尊重，擴大互利共贏，遵守國際法，共同維護地區和平穩定和安全。



雙方還就巴以衝突、南海問題等交換了意見。