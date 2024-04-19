印尼總統佐科會見王毅

中評社北京4月19日電／據新華社報導，當地時間4月18日，印尼總統佐科在雅加達會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達習近平主席對佐科總統的親切問候和良好祝願，祝賀印尼平穩順利舉行大選。王毅表示，總統先生10年8次訪華，習近平主席同你12次會晤，就提升中印尼關係水平達成重要共識，共同引領雙邊關係進入構建命運共同體的新階段。中方期待同印尼方一道，推動兩國關係承前啟後、繼往開來，不斷取得新的發展。



王毅說，中方願同印尼弘揚友好傳統，鞏固政治互信，深化戰略協作，樹立發展中大國命運與共、團結協作的典範。中方堅定支持印尼走符合自身國情的發展道路，堅定支持兩國深化務實合作，堅定支持印尼發揮大國作用，加強彼此協調配合，抵制各種製造地區分裂和對抗的行為，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



佐科請王毅轉達對習近平主席的美好祝願。佐科表示，中國是印尼的重要合作夥伴，兩國全面戰略夥伴關係保持良好發展勢頭。印尼重視對華關係，希望中方繼續支持印尼高鐵建設，歡迎更多中國企業來印尼投資興業。中方在國際地區事務中發揮著重要作用，印尼願同中方密切合作，堅持一個中國政策，共同維護地區和平穩定。



雙方還就中東局勢等交換了意見。



當日，王毅還會見了印尼當選總統普拉博沃，同印尼外長蕾特諾舉行會談。