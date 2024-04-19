新華時評：起底美國政治雙面遊戲的真相

中評社北京4月19日電／據新華社報導，近來，美國政府將更多外國企業納入出口管制“實體清單”，對中國相關行業啟動301調查並宣稱要大幅提高中國鋼鋁關稅。有美國媒體認為，政府濫用國家權力干預企業經營的“非市場行為”不斷增加，預示著美國的“商業決策越來越取決於政治動機”，這個國家正在“背離經濟自由主義原則”。



與此同時，TikTok遭遇圍剿、日企收購美國鋼鐵公司遇阻等事件持續發酵。對於熟悉美國歷史的人來說，這些並不奇怪。美國表面上宣揚的是“自由資本主義”，實際上信奉的卻是“極端利己主義”，也叫“美國優先”。



建國初期，為了不捲入“與自身利益無關的”歐洲大陸紛爭，美國推出“孤立主義”；後來為爭奪美洲大陸控制權，推出“門羅主義”；在成為世界第一大經濟體後，為了“和平體面地征服海外市場”，披著“普世價值”外衣的“威爾遜主義”粉墨登場；二戰後特別是上世紀七十年代以來，美國出於全球擴張和兩極爭霸的需要，將自己塑造為“自由主義的燈塔”，在全世界推行所謂“新自由主義”，為美國對外干涉和資本劫掠大開方便之門……美國歷史上新舊“主義”相繼登場，名稱雖有不同，但其“美國優先”的霸權邏輯自始至終一脈相承。



隨著世界多極化趨勢加速演進，美國霸權衰落，戰略焦慮日益加深，特別是面對發展中國家群體性崛起，各種打壓遏制無所不用其極，甚至不惜“退群毀約”，破壞戰後國際體系。一時間，經濟民族主義、貿易保護主義、政治保守主義以及民粹主義在美國甚囂塵上。特朗普政府不停泛化國家安全打壓他國高科技企業，濫施關稅、制裁、長臂管轄等手段遏制他國發展，對國際規則“合則用、不合則棄”，將國內法凌駕於國際法之上，把弱肉強食的“叢林法則”推行到極致，而拜登政府不斷將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，人為“築墻設壘”，強推“脫鈎斷鏈”，從推動所謂“友岸外包”“近岸外包”，到出台《通脹削減法案》《科學與芯片法案》等排他性歧視性產業政策，再到發布對外投資審查行政令等等，種種違反市場經濟和公平競爭原則的保護主義做法，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。



美國曾一度高舉“經濟全球化”和“自由主義”市場原則大旗，但是隨著全球化深入發展和“全球南方”崛起，特別是後發國家及其企業在自由主義全球化規則下，通過自身努力不斷發展，在美國眼中卻變成“威脅”。這讓美國感到，“自由主義”話語體系與其謀求霸權利益難以繼續契合，是忠於自己倡導的“主義”還是維護自身霸權？美國的政客們總是毫不猶豫選擇後者。

