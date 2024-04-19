巴中關係是夥伴關係的成功典範

中評社北京4月19日電／據新華社報導，巴西副總統阿爾克明17日在巴西利亞出席中巴建交50周年研討會時表示，巴中關係是全球貿易投資合作和夥伴關係發展的成功典範。



兼任發展、工業與貿易部部長的阿爾克明認為，中國經濟的持續發展和需求增長，對巴西經濟復甦意義重大。“巴西正在經歷一個美好時期，中國對此發揮著極其重要的作用”，“我們將共同努力，實現包容發展”。



巴西外交部副部長薩博亞說，務實和建設性的巴中關係，是發展中國家關係的標杆，巴中合作對於新工業化、能源轉型、科技創新和全球治理改革都具有重要意義。



巴西農業部前部長克里斯蒂娜說，巴西將中國視為核心夥伴，巴中農業合作是互利共贏的典範。“兩國一直保持著友好、穩定和可預測的關係，在相互信任的基礎上加強了各領域日益密切的合作”。



中國駐巴西大使祝青橋在致辭中說，今年是中巴建交50周年，中巴關係發展處在新的歷史節點上，中方願同巴方攜手推動兩國關係再上新台階，朝著構建中巴命運共同體的目標邁進。



中巴建交50周年研討會由中國社會科學院拉丁美洲研究所和巴西國際關係研究中心聯合主辦，主題為“攜手構建可持續發展的世界”，主要議題包括中巴關係發展、低碳經濟和能源轉型、農業創新和生態轉型、消除貧困和社會不公、全球治理體系改革等。