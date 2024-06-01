中評社北京6月1日電／網評：匈牙利見證“一帶一路”雙贏成果



來源：大公報 作者：周浩鼎



今年5月，本人榮幸參加了由國家商務部和香港特區商務及經濟發展局轄下“一帶一路”辦公室主辦，以及中國對外承包工程商會和貿易發展局協辦的內地與香港經貿代表團，前往匈牙利及哈薩克斯坦實地考察。此行可謂成果豐碩，我們親身在匈牙利和當地工商界持份者及政府官員溝通，實地瞭解匈牙利如何受益於“一帶一路”倡議。同時衷心感謝國家外交部的竭力幫助安排，令訪問圓滿成功。



位於中東歐中心位置的匈牙利，和我國關係非常友好。今天，中國在助力匈牙利的經濟發展方面，發揮了關鍵性的作用。目前我國已經是匈牙利最大的外國投資來源。



匈牙利目前GDP達1680億美元，人均GDP達17000美元（2022年數據）。根據筆者從當地央行瞭解，匈牙利經濟健康穩定，以疫情後的經濟復甦情況來說，在整個歐洲當中是相對較快的一員。



匈牙利目前的電動車、鋰電池製造業非常蓬勃。其中，寧德時代在匈牙利的投資總額高達77億美元，是鋰電池製造商中排首名，第二是韓國三星SDI，第三是韓國SK On。電動車方面，比亞迪在匈牙利投資總額高達51億美元排名第一，第二名德國寶馬投資額，第三名則是德國平治。



匈牙利政府銳意拓展其製造業及物流業，並有意進一步把製造業的經濟佔比進一步提高。



金融方面，匈牙利亦計劃發行央行數字貨幣、成立數字貨幣平台。筆者在今次考察行程中留意到，匈牙利也對香港金管局開發的mBridge項目有所瞭解，他們也積極拓展其金融市場。據匈牙利中央銀行的解說，由於該國整體負債比率較低，對於金融機構提供的借貸及融資服務有進一步發展的潛能及空間。對香港而言是一個重大機遇，金管局可與當地政府進一步探討，研究拓展兩地金融業合作空間。



同時，由於中國在匈牙利有龐大的投資，經濟交往亦深，匈牙利在人民幣的運用方面有巨大發展潛力，香港作為最大人民幣離岸中心，如何協助匈牙利處理好人民幣事宜，提供人民幣產品服務等，從而助力人民幣國際化，也是值得探討課題。



此行當中，我們和當地的工商界持份者作深入交流互動，當地工商界代表都非常珍視和中國建立緊密的合作關係，部分工商界人士對香港也有一定認知。



筆者作為香港執業律師，於出發前也預備了介紹香港專業服務優勢概覽的文件，當然亦爭取機會在互動中，向他們推廣香港的優質專業服務。



值得一提的是，貿發局在匈牙利建立了廣泛而良好的網絡，亦有恆常邀請當地工商界來港參與商貿活動。筆者認為，香港可繼續加強往來歐洲及北美的直航機班次，畢竟越多的選擇，價格便宜，成本降低，將有利於工商界往來香港作商務訪問，對於香港經濟發展、鞏固提升國際金融中心地位有莫大裨益，同時也可以利用好香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，服務國家所需。



透過此次出訪，與代表團內的不同工商專業界別持份者交流的經驗，筆者期待日後可從更多渠道和不同界別攜手對外說好香港故事，說好中國故事。



民建聯副主席、立法會議員