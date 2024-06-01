拜登同意烏克蘭有限使用美制武器打擊俄領土

這是5月14日在美國首都華盛頓拍攝的美國總統拜登。新華社發（亞倫攝） 中評社北京6月1日電／據新華網報導，美國官員5月30日證實，美國總統約瑟夫·拜登已經有條件同意烏克蘭用美制武器打擊俄羅斯境內目標。



俄羅斯總統弗拉基米爾·普京先前警告，西方國家允許烏方使用外國援助武器打擊俄境內目標是在“玩火”。匈牙利總理歐爾班·維克托5月31日說，北大西洋公約組織離戰爭越來越近。



美聯社、路透社等媒體援引多名美國官員的話報導，拜登同意烏克蘭使用美制武器打擊俄羅斯境內俄軍目標，但僅限於靠近烏克蘭第二大城市哈爾科夫並對這座城市發動攻擊或準備發動攻擊的俄軍。



這些官員表示，美方仍然不允許烏方使用美制遠程導彈打擊俄境內縱深目標。



美國國務院一名發言人也向俄羅斯衛星通訊社證實上述消息。



烏克蘭方面一直呼籲西方國家允許烏方使用外國援助武器打擊俄羅斯境內目標。美方先前不同意烏方用美制武器打擊俄境內目標，擔心引發俄烏衝突進一步升級。不過，2022年烏克蘭危機升級後，美方及西方盟友頻頻拋棄既有立場，比如美國最近向烏克蘭提供射程更遠的地對地導彈。



俄軍近來對哈爾科夫州發動攻勢並占據戰場優勢。據美聯社報導，美國國防部長、美國總統國家安全事務助理和美軍參謀長聯席會議主席5月13日與烏方對應官員召開視頻會議，烏方官員敦促美方“鬆綁”武器使用限制，允許打擊哈爾科夫市附近俄方境內目標。拜登隨後同意上述美方官員提出的“鬆綁”建議。



北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格、法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍、英國外交大臣戴維·卡梅倫以及瑞典、挪威、芬蘭等國家官員都支持烏方使用西方援助的武器打擊俄境內目標。德國曾經反對，但德國政府發言人5月31日說，德方改變了立場。



不過，意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼5月31日重申，意方反對烏方用意大利援助的武器打擊俄境內目標，且意大利不會派兵進入烏克蘭助戰。

