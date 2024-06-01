拜登：以色列提出有關加沙停火的新提議

這是5月9日在美國華盛頓白宮拍攝的美國總統拜登。（來源：新華社） 中評社北京6月1日電／據新華網報導，美國總統拜登5月31日說，以色列政府已提出一項新提議，為在加沙地帶實現永久停火並確保被扣押人員獲釋提供路線圖。



拜登當天在白宮發表講話說，這一“全面新提議”是美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物，已通過卡塔爾遞交給巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）方面。



按照拜登的說法，該提議包含的措施分三階段實施。第一階段是為期6周的“完全停火”，其間以軍從加沙地帶所有人口聚集區撤出；哈馬斯釋放婦女、老人和傷員等部分被扣押人員；以色列釋放數百名被關押的巴勒斯坦人；以色列和哈馬斯就實現“永久停止敵對行動”的必要安排進行談判。如果談判未能在6周內取得成果，停火期限將延長，美國、卡塔爾和埃及也將確保談判能夠持續進行。



在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘被扣押人員。作為交換條件，以軍將全部撤出加沙地帶。第三階段將開啟加沙地帶的大規模重建計劃等。



拜登表示，只要哈馬斯遵守承諾，“暫時停火”就會變成“永久停止敵對行動”。從第一階段進入第二階段，還有很多“細節需要談判”。



以色列總理辦公室同日發表聲明說，以政府一直致力於讓被扣押人員盡快獲釋，並正在努力實現這一目標。以總理內塔尼亞胡為此要求談判人員提出實現這一目標的綱要。他強調，以方堅持認為，在釋放所有被扣押人員、消滅哈馬斯軍事和管理能力等目標實現之前，衝突不會結束。這一聲明並未明確以方的綱要是否和拜登所提及的內容一致。



哈馬斯當天發表聲明說，哈馬斯“積極看待”拜登公布的有關釋放被扣押人員和在加沙地帶實現永久停火的相關提議。



新一輪巴以衝突爆發7個多月以來，以色列與哈馬斯進行了多輪談判。自去年11月達成短暫停火並換取部分被扣押人員獲釋之後再無新進展。本月6日，哈馬斯宣布同意斡旋方提出的加沙地帶停火提議，但以色列方面表示哈馬斯答應的條件與其要求相去甚遠。