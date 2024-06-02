世界女排聯賽　朱婷首發　中國隊勝泰國隊

中評社香港6月2日電／在1日進行的世界女排聯賽中國澳門站比賽中，中國女排以3:0橫掃泰國女排，獲得本站賽事第二場勝利。



在澳門銀河綜藝館全場觀眾的歡呼聲中，主攻手朱婷首發登場。本場首發陣容還有李盈瑩、袁心玥、王媛媛、龔翔宇、刁琳宇和自由人王夢潔。



新華社報導，第一局比賽，中國隊開場掌握主動，但失誤較多，遲遲沒有拉開比分差距，一度被泰國隊17:17追平。關鍵時刻朱婷連續得分，最終李盈瑩一記強攻將比分定格在25:23。第二局比賽開局戰況膠著，雙方比分一度交替上升。隨著李盈瑩和朱婷連續吊球得分，中國隊打出一波小高潮，以25:17拿下第二局。第三局中國隊乘勝追擊，沒有給對手太多機會，以25:18拿下比賽。



王夢潔本場防守表現出色。她在賽後接受採訪時表示，前一日對日本隊的比賽失利後全隊迅速進行了調整，分析、學習本場比賽對手的特點。這場全隊上下十分團結，相互彌補，最終戰勝了對手。



李盈瑩延續良好狀態，得到全隊最高的23分，朱婷貢獻第二高的17分。李盈瑩賽後表示，球隊吸取了前一日比賽的教訓，攔網更具針對性，但大家的狀態在比賽中還是有起伏，希望下一場能夠做得更好。



本場比賽過後，中國隊世界排名保持在第六位。根據賽程，中國隊將於2日迎戰目前世界排名第五的意大利隊。



當天另兩場比賽中，巴西隊3:2險勝意大利隊，日本隊3:1擊敗多米尼加隊。